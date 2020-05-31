باهي يتابع أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ببورسعيد

تابع نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمقرها للوقوف على مدى انتظام سير العمل بشكل سليم وذلك بحضور سمير النحاس رئيس اللجنة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل مع ضرورة لبس الكمامات وعدم السماح بدخول أى عضو بدون ارتدائها.

ولفت باهى إلى أن أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية مازالت جارية حيث تم قطع شوطا كبيرا من مراجعة المشروعات البحثية للطلاب وجار إعداد التقييم لإستخراج النتيجة وعرضها على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإعتمادها وإعلانها.