في مثل هذا اليوم.. إحالة منى المذبوح للمحاكمة: الردع جزاء التطاول

في مثل هذا اليوم من عام 2018، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، بإحالة المتهمة اللبنانية منى المذبوح للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد 3 أيام من القبض عليها، بتهمة الإساءة للشعب المصري، من خلال فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تروي فيه موقفا تعرضت له، ثم وجهت السباب لجموع الشعب المصري.

إحالة "المذبوح" للمحاكمة الجنائية العاجلة، كانت بعد القبض عليها بمعرفة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التي نفذت أمر النائب العام بالقبض عليها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة، وأمرت بحبسها لمدة 4 أيام ونسبت لها ارتكاب جرائم ازدراء الأديان، ونشر فيديو خادش للحياء العام، و إهانة الشعب المصري، ثم جدد قاضي المعارضات حبسها 15 يوما إضافية، وبتاريخ 3 يونيو 2018، أمر النائب العام بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنح مصر الجديدة.

وبتاريخ 18 يونيو 2018، عقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمة، حيث واجهتها بما نُسب إليها، فأنكرتها، ثم أجلت المحكمة الجلسة ليوم 24 يونيو، حيث استمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الذي ادعى اصابتها بامراض نفسية وعصبية، ثم حجزت القضية للحكم بجلسة 7 يوليو 2018.

وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم، أصدرت المحكمة حكما بسجنها لمدة 11 سنة، لإدانتها بارتكاب ما نسب اليها من اتهامات بالسب وإهانة الشعب المصري ورموزه، وبعد ساعة عدلت المحكمة الحكم ليصبح 8 سنوات فقط.

وتقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، وتحدد لنظره جلسة 29 يوليو 2018، ونظرت المحكمة الاستئناف على مدار أكثر من جلسة، وبتاريخ 9 سبتمبر 2018، قضت المحكمة بقبول استئناف المتهمة وحبسها لمدة سنة واحدة، كما أمرت بوقف تنفيذ الحكم، وأبقت على الغرامة التي قُدرت بـ10 آلاف و700 جنيه.. وبتاريخ 14 سبتمبر 2018، غادرت المذبوح مصر برفقة اسرتها متجهة إلى بيروت.