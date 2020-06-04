مؤلف "الأب الروحي": مكون من 300 حلقة.. انتظروا الجزء الثالث

تحدث السيناريست هاني سرحان عن تجربة تأليفه مسلسل "الأب الروحي"، قائلا إن فكرة المسلسل جاءت من شركة "فنون مصر"، حيث كانت تبحث عن مؤلف جديد لكتابة عمل مستوحى من The Godfather، وجرى ترشيحه من قبل صديقه المؤلف شريف بدر الدين.

وأضاف: "أنا دخلت قبل كدة ورش كتير زي ورشة محمد أمين راضي، وكنت عامل مسلسل اسمه (نوايا بريئة) مع مجموعة من زملائي، لكنه ميعتبرش أول حاجة عملتها".

وتابع "سرحان" خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، بأنه تشرف بالعمل مع الفنانين محمود حميدة وأحمد عبدالعزيز وسوسن بدر في المسلسل، "ناس كتير عظيمة اشتغلت في المسلسل واتعلمت منهم حاجات كتيرة واتشرفت برأيهم عني كويس ودة كان بيشجعني".

وأكد أن مسلسل "الأب الروحي" يتكون من 5 أجزاء، حيث جرى الاتفاق على هذا منذ البداية، وكل جزء يتكون 60 حلقة بمجموع 300 حلقة، "كتبنا أول جزئين وإن شاء الله يوما ما هنعمل الجزء التالت، لحد دلوقتي متفقناش على معاده، مظنش السنادي، هكمل بالشخصيات القديمة بس طبعا فيه شخصيات جديدة هتظهر".