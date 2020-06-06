طريقة الحجز والشروط.. فتح باب التقديم للإعلان الـ13 بـ10 محافظات غدا

أعلنت وزارة الإسكان، طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بـ10 محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح"، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا.

وذلك من يوم 7 يونيو لذوي الاحتياجات الخاصة، و13 يونيو لجميع المواطنين، نوضح خطوة بخطوة، طرق الحجز والسداد لتلك الوحدات، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي:

أولا: طريقة الحجز، مع تأكيد الصندوق، أنه لن ينظر فى الأوراق غير المستوفاه، كما سيعاقب قانونا من يملأ بيانات أو أوراق غير صحيحة:

- يتقدم العميل، عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الموقع "www.shmff.gov.eg".

يتبع العميل الخطوات التالية:

ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF).

- يقوم العميل بتحميل تلك الأوراق، التي تشمل مقدم الحجز 14 ألف جنيه، وكراسة الشروط، بجانب المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل).

- يقوم العميل بإرفاق أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي– الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى– معاش استثنائي أو خلافه– امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع، أو أى أوعية إدخارية، أو حسابات التوفير، أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافيا)، تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لجهة العمل.

ـ بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

ثانيا: طريقة سداد وحدة الإسكان الاجتماعي:

سعر الوحدة فى مدن الصعيد 184 ألف جنيه، وبمحافظتي (البحر الأحمر– مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه.

- ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 14 ألف جنيه، قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق، (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص).

- مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

وسعر الوحدة فى هذا الطرح، لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذى يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة.

بينما يقدم الصندوق، الدعم غير المباشر الذي تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقارى يصل فى المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصرى خلال 20 عاما).