الساعة بـ1500جنيه.. القصة الكاملة لضبط شاب عرض زوجته لراغبي المتعة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بشأن واقعة ضبط شاب في أثناء عرض زوجته على راغبي المتعة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات إباحية لها على المواقع الإباحية بقصد التربح، داخل شقته بمنطقة العمرانية، عن أن المتهم وزوجته بدأ النشاط منذ قرابة 10 أشهر، وصورا 20 فيلم إباحيا يتضمن ممارسة الجنس مع زوجته، وممارسات شاذة وجماعية، مع غرباء وزوجته.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن الزوج المتهم بالتحريض على الفسق عرض زوجته على راغبي المتعة الحرام بـ 1500 جنيه في الساعة، وضبط المتهم وزوجته وشاب آخر كانا يصور الأفلام لهما ويمارس الرذيلة أيضا مع زوجته لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت جهات التحقيق لهم تهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وإدارة منشأة للاعمال المنافية للاداب، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هما الزوج ويدعى "رامي" وزجته "جهاد" وشاب ثالث يقوم بتصويرهم ويبث تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وشاب يمارسان الجنس، بمجرد ظهور الفيديو، بدأت القوات في فحصه، وتبين أن الفيديو مدته 120 ثانية.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وجرى استئذان النيابة العامة لضبطهما، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على الزوجين وشاب آخر، وجرى التحفظ عليهم الفيديو، وسجلت القوات اعترافات المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.