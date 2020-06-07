سفارة كازاخستان بالقاهرة تنفي إصابة الرئيس توقايف بكورونا

نفت سفارة كازاخستان بالقاهرة، بشكل قاطع، النبأ الذي تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل الإعلام، والذي زعم إصابة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وخضوعه للعلاج.

وأكدت السفارة، في بيان وزعته اليوم، أن الرئيس الكازاخي يتمتع بوافر الصحة، ولم يتعرض للإصابة بكورونا المستجد وأنه يمارس مهام عمله في قيادة البلاد بصورة طبيعية.

وطالبت السفارة وسائل الإعلام والصحف المصرية بتحري الدقة في تناول أي أخبار تتعلق بكازاخستان، والتوجه إلى السفارة؛ للتأكد من صحة الأخبار والمعلومات قبل نشرها.