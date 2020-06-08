اعتداء جديد لشرطي على أمريكي من أصول أفريقية في فرجينيا

وجهت المحكمة اتهامات لشرطي في ولاية فرجينيا الأمريكية، بعدما اعتدى على شاب من أصول أفريقية بالضرب، في حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في ولاية مينيسوتا وأدت إلى مقتل جورج فلويد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، يواجه اتهامات بالاعتداء والضرب، بعد أن صعق واعتقل رجلا من أصول إفريقية من دون أي مقاومة.

ونشر رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس، لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده، واصفا أعمال الضابط بأنها "إجرامية".

وقال المحامي إدوار نيتال الذي يمثل الضابط المتهم، إنه بدأ يراجع القضية وإنه "ليس من الحكمة أن يدلي بأي تعليق في هذا الوقت المبكر".

من جهة أخرى، تم علاج الضحية في المستشفى وأطلق سراحه.

كانت الولايات المتحدة، شهدت احتجاجات تخللها عنف على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، فيما قررت سلطات المدينة تفكيك وإعادة بناء شرطة المدينة.

ومن المقرر، أن يمثل ديريك تشوفين الضابط الذي تسبب بمقتل فلويد للمرة الأولى اليوم أمام القضاء بتهمة القتل.