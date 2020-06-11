للناجحين بالإعدادية بلا حد أدنى.. فتح باب القبول بالمجمعات التكنولوجية

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، في العام الدراسي الجديد.

وقال "الصندوق"، في إعلانه عن فتح باب التقديم، منذ قليل، إن التقديم سيكون الكترونيا، وأن التقديم مفتوح في الفترة من الأحد 14 يونيو، حتى الخميس 28 يونيو.

وأوضح الصندوق أنه يشترط للمتقدم ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 18 عاما، وأن التقديم بلا حد أدنى للحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي، مع اجتياز اختبارات قدرات في اللغات العربية والإنجليزية، والرياضيات، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور، والكشف الطبي للطالب في حال قبوله.

وأشار إلى وجود رسوم اختبارات قدرات مقدارها 50 جنيها تسدد الكترونيا عن طريق "الفيزا كارد" بمقر المجمع التكنولوجي، وأن بعض البطاقات غير معتمدة منها بطاقات المعاشات والبريد، كما أن تكلفة حضور دور اللغة الألمانية 150 جنيها للمقبولين.