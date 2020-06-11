بدء المرحلة الثانية لإنشاء كوبري قلما الجديد على الطريق الزراعي

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء المرحلة الثانية من مشروع كوبري قلما في اتجاه "القاهرة بنها" بالاتجاه لشريط السكك الحديدية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق بين مجلس مدينة قليوب وإدارة المرور والشركة المنفذة، لوضع الحواجز اللازمة لتيسير الحركة المرورية للقضاء على التكدسات بتلك المنطقة والحد من الحوادث.

ولفت المحافظ إلى أنه جرى التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالكوبري، بعرض 12 مترا بواقع 3 حارات في الاتجاه القادم من وجه بحري إلى القاهرة، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بمرحلتيه 220 مليون جنيه وبطول 600 متر وعرض 24 مترا وبواقع 3 حارات لكل اتجاه ذهابا وإيابا.

وفي السياق نفسه، أجرت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية الجديدة، فور البدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث جرى تحويل الطريق القادم من محافظة القاهرة والدائري إلى أعلى الكوبري الجديد وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تم تشغيلها تجريبيا للبدء في المرحلة الثانية شرق الطريق المتجه إلى وجه بحري.

أما السيارات القادمة من وجه بحري إلى القاهرة، جرى تسييرها يمين وأسفل الكوبري الجديد، لحين الانتهاء من المرحلة الثانية.