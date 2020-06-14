إزالة 18 مخالفة بناء في الخانكة بالقليوبية

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة تعديات المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، أو على أملاك الدولة، أو البناء العشوائي بدون ترخيص.

وتابع المحافظ استكمال إزالة 18 حالة تعد بمساحة 3004 مترًا مربعًا بقريتي أبو زعبل وعرب العليقات، ضمن الحملة المكبرة التي بدأتها المحافظة خلال الفترة الماضية مع ظهور فيروس كورونا.

وأكد محافظ القليوبية عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني، أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة.