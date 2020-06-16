"كانوا منفصلين".. الإعدام لشاب قتل والده بسبب "فيديو جنسي مع والدته"

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا للشاب عبدالله سيد سيد عوض، لإدانته بقتل والده عمدًا داخل منزل الأخير بالمقطم، كما عاقبت صديق المتهم خالد محمد أحمد طرفاوي، بالسجن المؤبد لمعاونة المتهم الأول في الجريمة، في حين قضت ببراءة المتهم محمد أحمد مرعي إبراهيم، عما نسب إليه من تهمة الاشتراك في الجريمة وبرفض الدعوى المدنية قبله.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي، وبحضور طارق سلام وكيل النيابة ومحمد طه محمد أمين السر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين قتلا سيد سيد عوض الله عمداً مع سبق الإصرار والترصد انتقامًا منه بعدما علم بوجود علاقة اَثمة بين والدته ووالده، إذ إنها لا تحل له شرعا لطلاقها كما أنه سمع مكالمة هاتفية جنسية بينهما فضلا عن مشاهدته لصور وفيديوهات فاضحة لها على جهاز الحاسوب الخاص بوالده وبمناقشة والدته عن سبب طلاقها من والده أخبرته أن سبب ذلك هو تعدد علاقات والده النسائية غير الشرعية وممارسته معهن الرذيلة فى مسكنها.

وأضافت المحكمة، أن ذلك الأمر كان له أثر سئ على نفس المتهم فامتلأ قلبه مرارة وحقدا على والده المجنى عليه، ووسوس له شيطانه الرجيم الانتقام منه بعد أن حمله مسئولية هذه العلاقة الآثمة وسوء معاملته لوالدته وطلاقها منه، وقد تأيد ذلك الباعث لديه باَخر وهو تعجل حصوله على نصيبه من إرث والده سالف الذكر، فاتفق مع المتهم الثاني خالد محمد أحمد، على الانتقام من الأب بقتله بعد ان أوهم الأخير أن السبب فى ذلك هو بخله معه فى نفقات المعيشة على الرغم من كونه ميسور الحال على أن يحصل مقابل ذلك على مبلغ نقدي وبعدها نفذا الجريمة.