الصحة: الفئات العمرية من 30 لـ60 عام هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه تمت توجيه الدعوى للأطباء بالمعاش للمشاركة في الأزمة الراهنة، وتمت دعوتهم جميعا والكثير منهم تطوع، وهناك تعاون كبير منهم، مشيدا بحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب اللذين وفروا فرق طبية متطوعة وتوزيع الأدوية على المرضى وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المبادرات الرئاسية الصحية ساعدت في تقوية مناعة المصريين ومواجهة فيروس كورونا، لذلك تم الإعلان عن استئناف جميع المبادرات الرئاسية الطبية والقضاء على قوائم الانتظار وتقديم الجراحات العاجلة.

وشدد أن المستشفيات تستوعب كل ذلك خصوصا مع الفصل وعمل مسارات آمنة وتم الفصل بين مصابي كورونا ومتلقي الخدمة الطبية العادية، كاشفا أن نسب الإصابة بفيروس كورونا 55% من الرجال و45% من السيدات، و80% من الإصابات تترواح أعمارهم مابين 30 لـ60 عام، و20% من الإصابات لأكثر من 60 عام، والفئات العمرية من 30 لـ60 عام هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

واستكمل "مجاهد" أن الوفيات 60% فوق الـ60 عام، ونسب الإصابات للفئة العمرية أكثر من 70 عام 7% فقط.