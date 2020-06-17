"إندبندنت عربية": إثيوبيا عرقلت عمل دراسات عن السد بالمكاتب الدولية

في تقرير لصحيفة "إندبدندت" عربية، نشر في نوفمبر الماضي، عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي، تم التأكيد من خلاله، أنه من الثابت أن سد النهضة تم إنشاؤه من دون دراسات كافية، كما قالت تقارير دولية، وأن إثيوبيا عرقلت هذا النوع من الدراسات وتسببت في تعطيل ثم توقف المكاتب الدولية العاملة في هذا المجال.

وأضاف التقرير: "ومن الثابت أيضا وطبقا لتصريحات المسؤولين الإثيوبيين أنه قد تم حقن التربة المُنشأ عليها السد بعشرات الآلاف من أطنان من البلاستيك كونها قريبة من الإخدود الأفريقي العظيم بحدود 500 كيلومتر"، مشيرا إلى أن التربة قابلة للانجراف والتحلل، ومن هنا ليس هناك رقم إثيوبي معلن لعوامل أمان سد النهضة، كما هو معمول به في باقي السدود حول العالم.

وأوضح أنه مع تصريحات الجيولوجيين عن مدى ملاءمة الإنشاء الهندسي لعوامل الأمان، ومع ملاصقة هذا السد للحدود السودانية، ومع حجم التخزين المائي الهائل للمياه في بحيرة سد النهضة، يكون السودان مهددا تماما، مع أي احتمال لانهيار هذا السد بعد ملء بحيرته.

واختتم التقرير: "ورغم جسامة هذه المخاطر فإنه حتى الآن يبدو السودان على المستوى الرسمي غائبا عنها بالكامل، لكنها مطروحة نسبيا على مستوى الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الصحف السودانية".