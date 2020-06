أول يوليو.. نتفلكس تبدأ عرض فيلم "Ben is Back" لجوليا روبرتس

أعلنت منصة "نتفلكس" عن عرض فيلم "Ben is Back"، يوم 1 يوليو المقبل، وهو من إخراج وتأليف بيتر هيدجز.

الفيلم إنتاج عام 2018، وبطولة جوليا روبرتس، لوكاس هيدجز، كورتني ب. فانس، وتكلفة إنتاجه 13 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

الفيلم مدته ساعة و38 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB 6.7 من 10، وتخطت أرباحه وقت عرضه الـ 10 مليون دولار.

ترشح مخرج ومؤلف الفيلم بيتر هيدجز، لجائزة أوسكار مرة عام 2003 عن تأليفه فيلم About a Boy.. بينما ترشح بطل الفيلم لوكاس هيدجز لجائزة أوسكار مرة عام 2017 عن دوره المساعد في فيلم Manchester by the Sea.

وشاركت بطلة الفيلم، الممثلة جوليا روبرتس، في أكثر من 50 عملا، وتحظى بشعبية واسعة، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز، منها جائزة أوسكار، عام 2001 عن دورها الرئيسي في فيلم Erin Brockovich ، وترشحت لها 4 مرات، وترشحت جوليا لجولدن جلوب 9 مرات وحصدتها 3 مرات، كما ترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة.

يذكر أن نتفلكس أعلنت عرض عدد من الأفلام في شهر يوليو منها فيلم The old Gard، وهو أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وأيضا فيلم "Anne Frank Parallel Stories" من بطولة هيلين ميرين، آن فرانك، مارتينا جاتي، والفيلم تم تصويره في إيطاليا وناطق بالإنجليزية.. ومدته ساعة و32 دقيقة بحسب موقع IMDB.

و"القناع" من بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل، وأُنتج عام 1994، بتكلفة 23 مليون دولارًا، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتخطت أرباحه حاجز 350 مليون دولارًا.

وفيلم ميلي شيلي Mary Shelley الذي أنتج عام 2017، وهو من إخراج السعودية هيفاء المنصور والتي شاركت في تأليفه مع إيما جنسن.