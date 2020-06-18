إصابة نائب مدير مستشفى القنطرة غرب بفيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد سعد، استشاري طب الأطفال بمستشفى القنطرة غرب إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية تحليله.

وقال الدكتور أحمد سعد من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "الحمد لله على كل شيء، منذ بداية جائحة كورونا وأنا انشر الإحصائيات اليومية لوزارة الصحة، وكنت أتوقع يوما ما سأكون واحد من الحالات الإيجابية نظرا لطبيعة عملى كأستشارى بالمستشفى التى تستقبل مرضى الكورونا يوميا، وكنت أقول للجميع ألزم بيتك وحافظ على نفسك وأهلك وبلدك".

وأضاف "أنا طبيعة عملى وواجبى تجاه وطني وأهل بلدي، واليوم التحليل ايجابي بس الحمد لله أنا بخير، ويطمئن الجميع، اللهم أحمى مصر وأهلها من كل مكروه، وأرفع عنا الوباء والبلاء، ونسألكم الدعاء".