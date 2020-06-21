رئيس لجنة كورونا: نسبة الوفيات مرتفعة بسبب المرضى من كبار السن

علق الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على ارتفاع أعداد وفيات الفيروس في مصر.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن نسبة الوفيات مرتفعة بسبب المرضى من كبار السن والذين يذهبون للمستشفيات لتلقي العلاج في مراحل متأخرة، مشيرًا إلى أن أغلب الوفيات تحدث خلال أول 48 ساعة من الوصول للمستشفى.

ونصح حسني المواطنين بعد إهمال أي عرض من أعراض كورونا والتوجه للطبيب للحصول على العلاج المناسب، مشيرًا إلى أن القضاء على الفيروس عن طريق منع انتشاره بالإجراءات الوقائية والاحترازية ورعاية المرضى رعاية مبكرة.

وفي سياق متصل، أثنى حسني على قرار الإعلامية إيمان الحصري بعدم الحديث عن أي نوع من الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا نظرًا لذهاب المواطنين لشرائها بدون داعٍ أحيانًا، ما يسبب انخفاض وجود هذه الأدوية في الصيدليات، ما قد يعرض المصابين المحتاجين للحرمان منها.