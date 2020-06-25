هدوء في امتحان "القرآن" بالثانوية الأزهرية.. والطلاب: سهلة

أدى 43 ألف طالب وطالبة بالقسم العلمى بالثانوية الأزهرية امتحان مادة القرآن الكريم التحريرى، وسط حالة من الهدوء داخل اللجان والتشديد الأمنى وإجراءات احترازية خارجها.

وأكد الكثير من الطلاب سهولة الامتحان وعدم وجود تعقيدات فيه، وأن 4 أسئلة من الامتحان جاءت من المنهج، وأن السؤال المعتاد من القرآن التراكمى جاء من أول السور، وهو ما يسر الأمر على الطلاب بشكل كبير، وقال مصطفى محمد من لجنة معهد الدكتور طلعت بمدينة نصر: «الامتحان سهل جداً، ولو طالب حافظ سورة البقرة بس هينجح فيه».

وتفقّد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجان الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات الخصوص بمحافظة القليوبية، وأكد خلال الجولة للطالبات، أنّ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر إلغاء امتحان الشفهى تيسيراً عليهن، وإضافة الدرجة للتحريرى، وأنّ الأزهر يطبق أقصى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة طلابه وطالباته.

وأوضح أن عدد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عدداً من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية على 12 طالباً.

وتابع «عباس» أنّه جرى تخصيص الأرقام «01223343001» - «01118825385»، للتواصل مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر «واتس آب»، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدّمها بأن يرسل ما يُثبت هويته.

ولفت إلى أنه جرى توفير أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه «الكمامات» لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وتسليم كل طالب عبوة من «الجل والكحول» للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يوجد 12 طالباً فى كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وأن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فى كل المواد لا تتجاوز المقرر الدراسى حتى 15 مارس الماضى، وبعيدة عن أسئلة الألغاز المعقّدة، حتى لا تزيد توتر الطلاب.

رئيس "المعاهد": لم نتلقَّ أى مشكلة فى غرفة العمليات

وترأس الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد، غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية، والتشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين. وقال إن امتحان أمس مر فى هدوء تام، ولم يشهد أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من الامتحانات أو اللجان.

وأكد أنه جرى توزيع جميع الأدوات التعقيمية والتطهير على الطلاب، وكان التزامهم مثالياً. وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلقَ أى مشكلات على أرقام التليفونات المعلنة.

وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو القادم للقسم الأدبى، وبداية أغسطس للقسم العلمى. وجرى مراعاة التباعد فى أيام الامتحانات، بحيث يمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات، بعيداً عن الضغط، وتوفير الوقت الكافى لمراجعة دروسهم بالشكل الذى يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملاً.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، 128495 طالباً، من القسم الأدبى 85235، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 43156، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدّمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.