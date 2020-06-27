والدة شهيدة طلخا: ابنها كان يلعب على عجلته أثناء ارتكاب الحادث

قال إشراق المكاوي والدة إيمان عادل شهيدة طلخا، إنها علمت بخبر وفاة ابنتها، بعدما قال لها بعض الأهالي، إنها أغمى عليها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "قالوا لي تعالي الإسعاف بتاخدها، وسألت طب الإسعاف ليه مطلبتنيش، لما روحت لبيتها، لقيت البلد كلها في الشارع، وعماتها بيصوتوا ويعيطوا، وبيقولوا لي شوفي بنتك، ولما طلعت فوق لقيت غفير مش عاوز حد، وقالي الدكتور جاي، محدش قالي إنها ميتة".

وتابعت: "كنت آخر واحدة أعرف إنها ماتت بالطريقة البشعة دي، وتوفيت وهي في حضنها ابنها عنده 9 أشهر، كان واقف على العجلة بتاعته وبيعيط، واترمى عليها بالعجلة، وقعد يبكي بصوت عالي، وعماتها طلعوا على صوته فتحوا الشقة، لاقوها مرمية وهو بيعيط".

وأشارت، إلى أنها كانت صبورة وهادئة، وكانت لا تخبرها بمشكلاتها، لأنها كانت تخشى عليها وعلى والدها، بسبب إصابتها بالسكر والضغط: "وفي رمضان أغمى عليها، وجوزها قالي مش بتاكل وبترضع، وكل ما أسأله يقولي بنتك مش بتاكل، ومحدش فيهم اتكلم عن أي مشاكل".

وواصلت: "عرفت بعد كده إنه بيكلم واحدة تانية، وعاوز يطلق بنتي، لكن أبوه وأمه وإخواته موافقوش لأنها كويسة، وكل ده عرفته بعد ماتت، هو شيطان والشيطان هيأ له إنه يلبسها حاجة عشان يطلقها".