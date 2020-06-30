إزالة عقارين آيلين للسقوط بالسويس

قام حي السويس بحملة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، وذات الخطورة الداهمة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عقارين بشارعي السوق العمومي، وأحمد عبد العزيز بحارة الجبالي، إضافة إلى إزالة عدد من المخالفات بمحال ومباني بدون تراخيص بشارع أمين الحسينى.

شارك في حملة الإزالة من القيادات الأمنية، وعدد من الفنيين بحى السويس، ومسؤول بشركة سيتي جاز.

وقام مسؤولو الحي، بإزالة آثار عمليات إزالة العقارات من الطريق، وحُرر محضر بإزالة العقارات بقسم شرطة السويس.

وكان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، قد أصدر تعليمات لمسؤولي الأحياء بالاستمرار في تنفيذ إزالة العقارات الصادر قرارات بإزالتها لخطورتها.