لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 19 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 إصابة جديدة، بواقع 8 حالات بعدوى محلية و11 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83531 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع سبع حالات في بكين وواحدة في شنجهاي، وتم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها وافدة من الخارج في شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن 9 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78469 شخصا، فيما تم تسجيل إجمالي 1918 حالة وافدة من الخارج غادر منها 1830 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 6809 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع المصابين مايزالوا تحت الملاحظة الطبية، بعد خروج 458 شخصا من الملاحظة الطبية أمس، فيما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة دون أعراض، أمس، بينها ثلاث حالات وافدة من الخارج، ووصل إجمالي الحالات دون أعراض التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 99 حالة بينها 60 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1203 حالات إصابة بينها سبع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و447 حالة بينها سبع وفيات في تايوان، فيما خرج 1105 مرضى في هونج كونج و45 مريضا في ماكاو و435 مريضا في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.