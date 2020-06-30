مكرم: إطلاق مجموعة من البرامج لتعريف أبناء الجيل الثاني والثالث بمحددات الأمن القومي

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن كل تحركات الوزارة سواء في زيارات أزمة مثل كريستتشيرش في نيوزيلاندا أو في حوادث فردية أو لقاءات للجاليات المصريين نبلغهم ما يحدث في مصر ونطمئنهم على ما يحدث، والاهتمام بالأساس لأنهم يريدون الاطمئنان على بلدتهم وإفادتها ومعرفة الأدوات لذلك، وخوفهم على أبنائهم في الخارج من استقطابهم بأفكار مضادة لإتجاهات الدولة أو متطرفة.

وأضافت مكرم، خلال حوار لها على فضائية إكسترا نيوز، أن كل شريحة من شرائح المصريين في الخارج مختلفة في طلباتها وإحتياجاتها "لما بتكلم مع المواطنين أبناء الوطن في منطقة الخليج، غير لما بتكلم مع المهاجر غير الشرعي في أوروبا، وغير المواطن الموجود في أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية وحتي في أفريقيا"، مؤكدة على أن وزارة الهجرة تعمل بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الأخري ليتم تلبية طلبات المصريين في الخارج.

وتابعت، أن المشترك بين كل هذه الجاليات والشرائح هو إهتمامهم بأولادهم ورغبتهم في أن ينقلوا هذا الحب والولاء لأجيال جديدة تربت في مجتمعات غربية وشرقية بعيدة عن الوطن ويريدون تعريفهم مفاهيم الأمن القومي المصري، تحديات الدولة وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة.

وأكدت، أنه كان لابد أن تتعاون وزارة الهجرة مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بتنظيم برامج لزيارات شباب الجيل الثاني والثالث من الخارج وتعاونت الوزارتين حتي الآن في 20 برنامج تم توجيهه ضمن رحلات للجيل الثاني والثالث، وتكون هذه البرامج عبارة عن محاضرات في أكاديمية ناصر العسكرية لتعريفهم بالأمن القومي المصري ومعني تحديات الدولة المصرية وعمل زيارات ميدانية للصاعقة، المظلات، المجلس القومي للمرأة، كلية الشرطة، البرلمان المصري، ويتم الإلتقاء معهم بالوزارات الأخري بالإضافة للزيارات السياحية والثقافية بالتعاون مع وزراة السياحة والثقافة.