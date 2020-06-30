حملة لضبط المصانع المخالفة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس محمد رجب رئيس، حملة للمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة، وذلك طبقًا للقرارات المنظمة.

وقامت الوحدة بالاشتراك مع شرطة التعمير بشن حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذالعينات، وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج.

وأشار رئيس الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مالكي المصانع المخالفة، وتطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقًا للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) لسنة 2018.