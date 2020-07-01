انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بجامعة مطروح

انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكليات جامعة مطروح للعام الجامعي 2019 /2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة إن أكثر من 600 طالب وطالبة من الفرق النهائية يؤدون الإمتحانات هذا العام، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس الجامعة في جميع كلياتها، حيث بدأت الامتحانات اليوم فى كليتى التربية للطفولة المبكرة، والتمريض.

وأضاف "النجار"، أن الجامعة اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منها الالتزام بارتداء قناع الوجه الواقى والقفازات داخل اللجان، بجانب قياس درجات الحرارة، ومراعاة وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان، والانصراف بعد أداء الامتحان مباشرةً، بالإضافة إلى توفير الإضاءة والتهوية اللازمة باللجان، لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.