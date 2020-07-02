عاجل.. الاشتباه في إصابة طالبة بكورونا ونقلها إلى مستشفى بكفر الشيخ

أُصيبت طالبة باشتباه كورونا، خلال أدائها امتحان الثانوية العامة، وجرى نقلها بإحدى السيارات المجهزة لمستشفى سيدي سالم المركزي.

وذكرت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس محمد عبد الله، أنَّه جرى رصدّ إصابة الطالبة "إيمان.غ.م.ب" بمدرسة رفعاة الطهطاوي بقرية أبو غنيمة في سيدي سالم، والتي تؤدي امتحان الثانوية العامة، بارتفاع في الحرارة وضيق بالتنفس "اشتباه كورونا"، وتمّ إرسال سيارة إسعاف متخصصة في نقل حالات الاشتباه بكورونا، لنقل الطالبة للمستشفى.

وأضافت أنَّ الطالبة "أمل.ا.ا"، بلجنة مدرسة عزت الشافعي إمام حديقة صنعاء بالعاصمة، تعرضت لحالة إغماء، وجرى نقلها إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات اللازمة لها.