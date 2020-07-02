107 إصابات جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت حكومة طوكيو 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل إصابة يومي منذ شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنّه ولأول مرة يتجاوز معدل الإصابات اليومي 100 حالة منذ 2 مايو الماضي عندما سجلت العاصمة آنذاك 154 حالة، غير أنّه في ذلك الوقت، كانت اليابان تخضع لحالة الطوارئ.

ومن المتوقع أن يثير المعدل الأخير المخاوف بشأن حدوث موجة ثانية من الإصابات في العاصمة، بينما تستأنف الأنشطة التجارية والاجتماعية نشاطاتها وتعود إلى طبيعتها على مراحل.

وارتفع عدد الإصابات في طوكيو خلال الأيام الأخيرة ليصل إجمالي الحالات في العاصمة اليابانية 6 آلاف و399 إصابة، وهو العدد الأعلى في الاصابات بين مقاطعات اليابان الـ 47.

وسجلت طوكيو أمس الأربعاء، 67 حالة لتتجاوز الـ 50 إصابة لليوم السادس على التوالي.

وترتفع الإصابات الجديدة في طوكيو تدريجيا منذ رفع حالة الطوارئ في 25 مايو، ولا سيما بين الشباب الذين زاروا أو عملوا في مرافق الحياة الليلية.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي للصحفيين إنّ حكومة العاصمة ستعقد اجتماعا يضم خبراء طبيين للاستماع إلى آرائهم بشأن الارتفاع الأخير.

وأضافت كويكي: قد يشعر العديد من الناس بالقلق حيال عدد الإصابات المتزايد، غير أنّ الاتجاه التصاعدي الأخير أثر على الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر أكثر من غيرهم، وهذه الفئة العمرية هي الأقل عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة للفيروس.

اليابان: 169 إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت اليابان، اليوم، تسجيل 169 إصابة جديدة بكورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 19019 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أنّه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 977 حالة.

وأضافت الصحة اليابانية، أنّ طوكيو التي توصف بأنّها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 107 إصابات إضافية في أعلى حصيلة يومية منذ الثاني من مايو الماضي ما يزيد مجموع الحالات في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 6399 حالة.

وأشارت الوزارة اليابانية، إلى أنّ الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

ويشهد معدل الحالات الجديدة في طوكيو اتجاها تصاعديا منذ أن رفعت الدولة حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب انتشار الفيروس التاجي في أواخر شهر مايو الماضي.