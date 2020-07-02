"الثقافة" تعلن عودة النشاط لمسارح الدولة

قال محمد منير، وكيل وزارة الثقافة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، إن عودة النشاط الثقافي والفني والفكري في مسارح مصر والمواقع الثقافية تظهر لوحة بديعة رسمتها الدولة المصرية في مواجهة هذا التحدي منذ بدايته وحتى الآن، وذلك لأهمية الثقافة في بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

وأضاف منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بدءا من دخول الجمهور من خلال البوابات وتوقيع الكشف الحراري عليهم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأن عودة استئناف النشاط سيكون عن طريق المسارح المفتوحة في البداية كمرحلة أولى.

وتابع، أنه سيتم تطهير المواقع الثقافية قبل وبعد كل نشاط يقام، وبعض منافذ بيع الكتاب ستعمل على فترتين لمنع تكدس الجمهور فيها وهناك علامات إرشادية تم وضعها للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للفتح ستبدأ بالمكتبات ابتداء من يوم الأحد هناك 10 مكتبات في بعض المحافظات سنبدأ بهم "القاهرة، الجيزة، المنيا، أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيليلة، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد"، وهناك بعض المكتبات سيبدأ النشاط الفكري والأمسيات الفكرية والأدبية فيها يوم 6 من الشهر الجاري.

واستكمل، أنه سيتم فتح المتاحف والمعارض يوم 7 يوليو "متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، متحف محمد ناجي، أم كلثوم"، وستكون هي مرحلة أولى، وبعد ذلك في المرحلة الثانية "متحف طه حسين، جمال عبدالناصر، مصطفى كامل، نجيب محفوظ، ومحود مختار" سيتم فتحهم في المرحلة الثانية، وأنه من ضمن الخطة التوعوية التي تعدها وزارة الثقافة سيتم إطلاق مبادرة جديدة ومهمة جدا بعنوان "ذاكرة المدينة" للتوعية بأهمية الحفاظ على التراث المعماري والمناطق ذات القيمة المتميزة، وأن عودة النشاط التدريجي لمركز تنمية المواهب سيعود تدريجيا للأنشطة الفردية.