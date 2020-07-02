مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للنزاعات في مناطق انتشار كورونا

طالب مجلس الأمن الدولى، التابع للأمم المتحدة، بالوقف الفوري للأعمال العدائية لمدة 90 يوما على الأقل، في مناطق النزاعات الرئيسية، بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا وجنوب السودان والكونغو من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وصوّت المجلس بالإجماع، أمس، على تبني القرار بعد أن قامت الولايات المتحدة والصين بحل نزاع طويل حول منظمة الصحة العالمية.

وأعلن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هوسجن، رئيس المجلس لشهر يوليو، النتيجة، ووصفها بأنّها "علامة أمل لجميع الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق صراع حول العالم"، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شركة آبل، أمس، إغلاق 30 متجرا إضافيا بسبب الارتفاع الجديد لعدد الإصابات بكورونا، ليصل عدد المتاجر المغلقة إلى 77 من بين 271 متجرا في أنحاء البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الأول، عدم تسجيل وفيات بسبب كورونا خلال 24 ساعة، وتلقت تقارير عن 3 إصابات جديدة جميعها بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83534 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وسجلت حكومة طوكيو 107 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في أعلى معدل إصابة يومي منذ شهرين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنّه ولأول مرة، يتجاوز معدل الإصابات اليومي الـ100 حالة منذ 2 مايو، عندما سجلت العاصمة آنذاك 154 حالة، غير أنّه في ذلك الوقت كانت اليابان تخضع للطوارئ.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند مستوى 600 ألف، أمس، مع ارتفاع منحنى العدوى في البلاد، وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنّ حصيلة وفيات فيروس كورونا، تجاوزت حاجز الـ60 ألفا، بعد تسجيل 1038 وفاة إضافية.