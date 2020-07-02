في 10 أيام.. سلسلة جرائم هزت الجيزة

على مدار الأيام العشرة الماضية، وقعت سلسلة جرائم قتل في مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة، انتهت بقتل 7 أشخاص بطرق ودوافع مختلفة، وتصدرت جريمة قتل الطفلة "فجر" 12 سنة على يد دجال على علاقة غير شرعية بـ"أمها"، كواحدة من أبشع الجرائم حيث قتل الدجال الطفلة خنقا ووضع جثتها في برميل بوتاس حتى ذابت.

تفاصيل الجرائم المروعة جاءت طبقا لما ورد في تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة كالتالي:

قبل 10 أيام.. مزق طالب جسد شاب بمنطقة نزلة السمان بسبب "طائرة ورقية"، وذكرت تحريات مباحث الجيزة ووحدة شرطة قسم الهرم، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الطالب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة "17 سنة" كان يلعب بطائرة ورقية وقعت أعلى سطح المنزل الذي يقيم فيه الضحية وعندما حاول التسلق إلى سطح المنزل أمسكه الضحية ما دفع الطالب لقتله بعدة طعنات متفرقة في مختلف أنحاء جسده.

وتمكنت القوات تحت قيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

من منطقة الهرم أقصى غرب الجيزة إلى شمالها، وبالتحديد منطقة الوراق، نفذت سيدة وابنها 16 سنة جريمة قتل بشعة، حيث اتفق مع شابين على قتل "الأب"، لسوء معاملته لهما وبسبب علاقاته النسائية، وقتلوه بطلقة في الرأس أثناء نومه.

وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من كشف لغز الجريمة وضبط المتهمين وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وعلى بعد كيلو مترات، نفذ شابان جريمة قتل بشعة، حيث أمطرا شابين آخرين بالرصاص أخذا بالثأر منهما بعد ارتكاب والد أحد المجني عليهما جريمة قتل شاب منذ 4 أشهر، فقرر اثنين من أقارب المجني عليه الانتقام له، في أرض زراعية بمنطقة أوسيم.

من شمال الجيزة لغربها، في الطالبية، قتل محاسب، وتبين من خلال التحريات التي جرت تحت إشراف المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، والرائد خالد يسري نائب مأمور قسم شرطة الطالبية، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 لـ23 سنة من أصدقاء المجني عليه، وأنهم كانوا يترددون عليه لإقامة علاقة شاذة معه استمرت لسنوات وانتهت بقتله بـ8 طعنات وسرقة 19 ألف جنيه.

وتمكنت القوات تحت قيادة العقيد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث العمرانية والطالبية من ضبط المتهمين الثلاثة وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.