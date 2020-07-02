توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة:

طقس الجمعة 3 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس السبت 4 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس الأحد 5 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.