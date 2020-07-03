الطيب وعلام وجمعة يؤدون أول جمعة بعد عودة الصلوات الـ5 بالمنزل

تؤدي قيادات المؤسسات الدينية صلاة الجمعة ظهرًا، في المنازل، في أول صلاة جمعة بعد قرارات عودة الصلوات الخمس للمساجد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لـ "الوطن"، إنه سيؤدي صلاة الجمعة ظهرا في المنزل، مؤكدا أن الوزارة تحرص على بيوت الله كما تحرص على صحة المواطنين من منطلق النفس البشرية.

كما يؤدي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة في الأقصر، ظهرًا بمنزله، وكذلك يؤديها بمنزله الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأشارت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، إلى أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.