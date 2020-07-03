الهند تسجل 20 ألفا و903 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 20 ألفا و903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة تسجلها البلاد في الإصابات خلال 24 ساعة حتى الآن.

ووفقا للوزارة ، فقد ارتفعت بذلك حصيلة إصابات كوفيد-19 في البلاد إلى 625 ألفا و544 إصابة، بحسب ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

كما جرى تسجيل 379 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في الهند إلى 18 ألفا و213 شخصا.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 379 ألفا و891 شخصا، بعد مغادرة 20 ألفا و32 مريضا المستشفيات في اليوم السابق، وبذلك يرتفع معدل التعافي من الفيروس في الهند إلى 60,72%.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند سجلت أكثر من 100 ألف إصابة بكوفيد - 19 خلال أسبوع بين 27 يونيو و3 يوليو، حيث ارتفعت الإصابات من 508 آلاف و953 حالة إلى 625 ألفا و544 حالة.

وتتصدر ولاية ماهاراشترا قائمة ولايات البلاد من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن 186 ألفا و626 إصابة، تليها تاميل نادو بـ 98 ألفا و392 إصابة، ثم دلهي بـ 92 ألفا و175 إصابة ثم جوجارات بـ 33 ألفا و913 إصابة.

ونصح وزير الداخلية الهندي أميت شاه رؤساء وزراء ولايات أوتار براديش وهاريانا ودلهي، التي يقطنها ما يقرب من 30 مليون شخص، بتعزيز الجهود لاحتواء وباء فيروس كورونا في منطقة العاصمة الوطنية.