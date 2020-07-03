لو هتشتري شقة.. أسعار المتر السكني في أرخص المناطق بالقاهرة والجيزة

مع ارتفاع أسعار العقارات في الآونة الأخيرة، أصبح شراء شقة تمليك حلم صعب المنال لقطاع عريض من المواطنين، وتختلف أسعار الشقق باختلاف أسعار مواد البناء والطلب على الشراء والمنطقة.

وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار المتر في المناطق السكنية الأرخص بالقاهرة والجيزة، وفق المهندس المعماري بأحد أبرز الشركات العقارية محمود الجابري:

سعر المتر السكني في العمرانية

جاء سعر المتر السكني في العمرانية بين 2000 إلى 3500 جنيه.

سعر المتر السكني في المنيب

تراوح سعر المتر بالشقق السكنية بمنطقة المنيب بين 2500 و3000 جنيه.

سعر المتر السكني في فيصل

تراوح سعر المتر السكني في فيصل بين 2200 و4500 جنيه.

سعر المتر السكني في السلام

سعر المتر بمنطقة السلام بدأ من 2000 جنيه حتى 3500 جنيه

سعر المتر السكني في مدينة بدر

سعر المتر السكني بمدينة بدري يتراوح بين 2500 جنيه و4500 جنيه

سعر المتر السكني في ألف مسكن

تراوح سعر المتر للشقق السكنية بمنطقة ألف مسكن بين 3500جنيه و4500 جنيه.

سعر المتر السكني في حدائق الأهرام

تراوح سعر المتر للشقق السكنية في حدائق الأهرام بين 2700 و4000 جنيه.

سعر المتر السكني في عين شمس

جاء سعر المتر السكني في العمرانية بين 3500 و5000 جنيه.