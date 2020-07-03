السعودية تشارك في أعمال الدورة 209 للمجلس التنفيذي لليونيسكو

شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة (209) للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي كانت قد انطلقت جلساتها الافتتاحية أمس بمقر اليونسكو في باريس.

وتأتي مشاركة المملكة استمراراً للجهود الحثيثة لدعم مجالات الثقافة والتربية والعلم بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

ومثل المملكة في الدورة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، وفريق عمل قوامه 26 من الخبراء السعوديين والسعوديات من القطاعات المختلفة التي يرتبط نشاطها بنطاق أعمال اليونسكو كالتعليم والثقافة والطاقة والبيئة والتدريب التقني والمهني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.