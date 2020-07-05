مصدر: منتج آخر أفلام رجاء الجداوي يفكر في إهداء "توأم روحي" لروحها

لم يُمهل القدر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لمشاهدة آخر أفلامها "توأم روحي"، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إنّ الجداوي تشارك كضيفة شرف في الفيلم، وهناك اتجاها لدى الجهة المنتجة لإهداء الفيلم لها على التتر، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأمر حتى الآن.

"توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، والتونسية عائشة بن أحمد، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.