فيديو.. رئيس إئتلاف دعم مصر: البرلمان مستمر في عمله حتى 9 يناير المقبل

هنأ عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الشعب المصري على استعادة الدولة المصرية لقيمة برلمانية غابت وتركت فراغًا كبيرًا وهو مجلس الشيوخ.

وأكد "القصبي" أن كل من يراجع التاريخ يجد أن مجلس الشيوخ في مصر كان يضم دائمًا نخبة من العلماء والخبراء، موضحًا أن الهيئة الوطنية العليا للانتخابابت دعت الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أول مجلس شيوخ بعد عودته، وفتح باب الترشيح وتقديم الأوراق للمحاكم الابتدائية، على أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

وشرح "القصبي" أن مجلس الشيوخ كان يطلق عليه في وقت من الأوقات مجلس الشورى، وكان يطلق عليه مجلس الشيوخ، ودول العالم كلها يوجد لديها هذا المجلس تحت إحدى المسميين، ولكن تم التوافق على أن يعود هذا المجلس تحت مسمى مجلس الشيوخ باعتبار أن هذا المسمى يعني الحكمة والخبرة، والمسمى له دلالة على أهمية هذا المجلس.

وأضاف القصبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" أن قانون مجلس الشيوخ صدر متضمنًا تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات، ومجلس النواب في طريقه لتقسيم الدوائر، مشددًا على أن البرلمان الحالي سيباشر عمله حتى يوم 9 يناير المقبل حيث تنتهي مدته في هذا التاريخ.

وتطرق "القصبي"، إلى أن البرلمان الحالي جاء في ظروف صعبة جدًا بعد حالة من الفوضى حدثت في البلاد بعد 25 يناير، وهو أول انتخاب بعد استعادة الدولة المصرية وكانت هذه الظروف صعبة جدًا، لكن كل مؤسسات الدولة تحملت العبء.

وأشار إلى أن المضابط سجلت أن هذا البرلمان أصدر 822 قانونًا حتى هذه اللحظة، و226 طلب إحاطة، و501 بيان عاجل، و948 سؤالًا، مؤكدًا أن المجلس تحمل عبئًا تشريعيًا في ظروف صعبة جدًا.