ضبط 90 ألف كمامة وجوانتي قبل بيعهم في السوق السوداء بالشرقية

قال اللواء عمر كامل الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية أن الجهاز قد شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات ومحال بيع المستلزمات الطبية ومستودعات البوتاجاز خلال شهر يونيه الماضى بنطاق المحافظة.

وتابع أن الحملات أسفرت عن تحرير 254 محضرا منها 52 محضرا ضد الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية منها 20 محضرا لبيع منتجات مجهولة المصدر و17 محضرا لبيع منتجات منتهية الصلاحية ومحضرين لاحتكار سلع وعدم عرضها للبيع أمام المواطنين وتم التحفظ على 60 ألف كمامة واقية و90 ألف جوانتي طبي وتحرير 9 محاضر لعرض منتجات غير مدون عليها أي بيانات.

وأضاف أنه كما تم تحرير ٢٠٢ محضرا متنوعا ضد أصحاب المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ، فتم تحرير ٤١ محضرا لبيع سجاير بسعر أزيد من السعر الرسمى وتحرير ٤٥ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير ٤٤ محضراً لعدم حمل شهادة صحية وتحرير ٦ محاضر لعدم إصدار فواتير وتحرير ٨ محاضر لبيع منتجات مجهولة المصدر وتحرير ٣ محاضر ضد مستودعات لبيعها إسطوانات بسعر أزيد من السعر المعلن وتحرير ٥ محاضر ضد مخابز تعمل بدون ترخيص وتحرير ٣٠ محضر ضد مخابز لعدم التزامها بالمواصفات التموينيه فى إنتاج الخبز وتحرير ١٢ محضر ضد مخابز لبيع الخبز المدعم بوزن اقل من الوزن الرسمى وتحرير ٨ محاضر ضد مخابز مخالفه لعدم نظافة أدوات العجين