أمانة النواب تتلقى طلبات نقل الموظفين إلى الشيوخ

طالبت الأمانة العامة لمجلس النواب، الموظفين الراغبين في النقل من العمل بمجلس النواب إلى الشيوخ، بتقديم طلب رسمي للبرلمان.

وذكرت الأمانة العامة للبرلمان في الإذاعة الداخلية للمجلس، اليوم، أنّ من يرغب من العاملين الحاليين في النقل، عليه سحب استمارة تتضمن بياناته وخبراته الوظيفية، مرفقا معها سيرة ذاتية تتضمن خبراته.

وأكدت الأمانة العامة أنّ الأولوية في النقل تكون لأعضاء مجلس الشيوخ السابقين.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس، الجدول الزمني لتقديم الطلبات، إذ تبدأ اليوم 5 يوليو وتنتهي 12 يوليو.

وأوضحت الأمانة العامة أنّه لن تقبل أي طلبات بعد هذا الموعد، على أن تقدم الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية، ومن المقرر قبول الطلبات في بهو الشورى.

وطالب المجلس، بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، وتوقيع الطلب أمام الموظف المستلم من الشخص صاحب الطلب، على أن يقر مقدم الطلب بصحة البيانات الواردة، ويستلم الإيصال بتاريخ تقديم الطلب.

وأكدت الأمانة العامة أنّها ستشكل لجنة لدراسة الطلبات والبيانات المقدمة، لتكون تحت نظر اللجنة المشكلة على أن تكون الأولوية للعاملين السابقين بالشورى، ممن أبدوا رغبتهم في النقل النقل.

ولفتت إلى أنّه حال نقل أحد الموظفين من مجلس النواب للشيوخ، فالأمانة العامة للمجلس ستراعي الحقوق المالية والمراكز القانونية المستقرة لهم.

ويأتي ذلك بمناسبة عودة مجلس الشيوخ لمباشرة مهامه في العملية السياسية، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أعادت الشيوخ للحياة السياسية.