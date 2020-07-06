أحزاب تنعى الفريق العصار: فقدت مصر رمزا وطنيا

نعى عدد من الأحزاب السياسية الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، مؤكدين أن برحيله فقدت مصر واحد من أبرز رموزها العسكرية الذين كرسوا حياتهم وجهودهم في خدمة الوطن.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مصر برحيل العصار فقدت ابنا وطنيًا وفيًا بارًا من أحد رجال القوات المسلحة البواسل الذين خدموا الوطن بإخلاص.

وأضاف أبوشقة، أن العصار كرس حياته جُنديًا مُخلصًا مُدافعًا عن وطنه، داعيًا المول عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، تقدم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد بالعزاء في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذوية الصبر والسلوان.

وأكد السيد أن العصار كان رجل من أخلص وأنبل رجال الدولة أصحاب التاريخ الوطني المشرف الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن، مشددا على أنه بفقدانه اليوم فقد فقدت مصر واحد من أبرز الرموز العسكرية للدولة المصرية.

وبدوره، قال علاء مصطفى، المتحدث باسم حزب الإصلاح والنهضة أن التاريخ سيشهد على إخلاص وتضحيات الفريق محمد العصار في سبيل خدمة الوطن.

وأضاف مصطفى أن برحيل العصار فقدت مصر قامة كبيرة قدمت الكثير للوطن، في مرحلة تاريخية كادت تعصف باستقرار وتماسك المجتمع المصري.