رئيس قطاع الأخبار الأسبق: فترة حكم الإخوان شهدت احتقانا وغياب الرؤية

قال إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الأسبق، إن جماعة الإخوان كانوا دائما في حالة من الفوضي بالإدارة، حيث اتسم عام حكمهم بالاحتقان وغياب الرؤية بمختلف القطاعات.

وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وسائل الإعلام قررت في تلك الفترة التعامل بمهنية وتوازن، غير أن الإخوان دائما ما أعطوا الوعود لهم دون تنفيذ، موضحا أن قطاع الأخبار واجه الإخوان بمهنية تامة خلال سنة حكمهم لمصر.

وأكد أن ذلك الأمر استمر حتى قام وزير الإعلام الإخوانى بالاتصال برئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وسأله "انتوا ليه مش مع الرئاسة".