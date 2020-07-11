"المركزية للشواطئ" بعد غرق 11 شخصا في "النخيل": سنحمي المواطن من نفسه

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للشواطئ والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن المحافظة أغلقت نحو 61 شاطئًا و43 شاطئًا تابعين لقرى الساحل الشمالي، بشكل تام على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "بعض المواطنين غير الملتزمين بدأوا يزورون الشواطئ النائية غير المأهولة والصخرية، مثل أبو قير وهي أخطر شواطئ".

وتابع، أن محافظ الإسكندرية وجه بعمل جولات تفقدية لتلك الشواطئ، وبالفعل جرى منع تواجد المواطنين عليها: "طول ما العقل بيفكر وإنه مش عاوز يبقى ملتزم هيلاقي 1000 وسيلة، وأوضح أن واقعة النخيل شهدت وفاة 11 شابا وهو مغلق، إذ نزل طفل في الساعة الخامسة والثلث من فجر الجمعة، فغرق، وحاولت سيدة أن تنقذه، لكنها غرقت، واندفع بعض الشباب، ومعظمهم من خارج الإسكندرية وليس لديهم دراية، فغرق معظمهم".

وأردف، أن الواقعة حدثت أثناء محاولة إنقاذ الطفل، لكن الخدمات معطلة بسبب قرار غلق الشواطئ، ما أدى إلى عدم القدرة على إنقاذهم.

وواصل: "محافظ الإسكندرية وجه بتفقد كل شواطئ المحافظة بداية فترة الفجر مباشرة، وهو ما يشكل مجهودًا كبيرًا على عاتق الأجهزة الأمنية، وسنحمي المواطن من نفسه بتنفيذ المهمة".