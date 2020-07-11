الجندي: عندما تستعيد الدولة استقرارها ستفرض القانون للتصدي للمخالفات

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هناك قاعدة تقول "ما لا يدرك كله لا يترك كله"، مؤكدا أن الدولة المصرية عندما تستعيد استقرارها وقوتها ستفرض القانون لإزالة كل التعديات التي حصلت سواء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، لأنها مرت بظروف استثنائية.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الدولة المصرية حاليا مستقرة وتبني، وبالتالي نحتاج لتنفيذ القانون ولكن بشرط تطبيقه على الجميع ولا يوجد أي استثناءات لأنه عندما يطبق على كل الناس يحترموه ويأخذوا في اعتبارهم أن هذه إرادة الدولة لكن عندما تكون هناك عمارة لشخص مسؤول ومشهور وعمارة مجاورة لشخص عادي ويتم إزالتها لها بذلك نجعل المواطن يفقد الثقة في القانون وبالتالي يتعدى عليه وينتج عن ذلك الفوضى التي نراها في جميع محافظات مصر الآن.