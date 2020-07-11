"الكاثوليكية": لا علاقة لنا بالترجمات المتداولة للكتاب المقدس

أكدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر أنها لا تعتمد ولا تعترف بالترجمات المتداولة للكتاب المقدس "العهد الجديد" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعناوين: "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصريح لحواري المسيح، والإنجيل.. قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا".

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية مسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، في بيان له، إن هذه الكتب كترجمات غير مقبولة للعهد الجديد، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية ليس لها علاقة بمثل هذه الترجمات، سواء من ناحية المحتوى الخاص، ولا من ناحية الذين قاموا بإعدادها أو نشرها وتوجهاتهم الفكرية أو الدينية.