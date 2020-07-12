حسب الله: لدينا جيشا قادرا على الرد على أي عدوان

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ما شهده المصريون والعرب من أداء رفيع المستوى لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة في مناورة "حسم 2020"، يؤكد قدرة الجيش المصري في الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، ويؤكد فعليا جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام تسند لها؛ وأولى تلك المهام تأمين حدود مصر الغربية ضد أي اعتداءات أو تهديدات.

وقال "حسب الله" في بيان له أصدره اليوم، إن القوات المسلحة المصرية درع وسيف الدولة المصرية بعثت برسالة حاسمة للجميع مضمونها أن الجيش المصري على أتم استعداد لمواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري، وأنه جاهز وقادر على ردع أي عدوان ضد الدولة المصرية، لافتا إلى أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن مصر ليست دولة معتدية، وجيشها يحمي ولا يهدد أحد، لكن في حال وجود تهديدات فإنها ستحمي أمنها القومي، وهذا مايؤكد عليه دائما القائد البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد "حسب الله" على أن المناورة "حسم 2020" للجيش المصري بالمنطقة الغربية بعثت برسالة أخرى لكل من يهمهم الأمر بأن أي مساس بالأمن القومي الليبي هو مساس بالأمن القومي المصري مما يعنى أن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصير البلدين واحد.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية قلبية لكل صقور وأبطال وبواسل القوات المسلحة المصرية على أدائهم رفيع المستوى، والذى أبهر كل المصريين والعرب في هذه المناورة معربا عن ثقته التامة في قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على حماية الأمن القومي المصري والعربي.