اليوم.. الانتهاء من صرف الشريحة الأخيرة من معاشات يوليو

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، من صرف المعاشات للشريحة الأخيرة من المواطنين الذين يتقاضون 3000 جنيه، فأكثر وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة السنوية 14% (قيمة المعاش في شهر يونيو) ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف.

وأعلنت الوزارة عن السماح لمن تأخر على الصرف خلال الفترة الماضية ببدء الصرف خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، في بيان لها، أن ذلك يأتي فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم في مواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ومنها إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدههم.