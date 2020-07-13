طوخ: منع توصيل المرافق للمباني غير الملتزمة بلون الواجهات المحدد

أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ في القليوبية، بالمواطنين وكذلك المهندسين المشرفين والمقاولين لأعمال البناء، الالتزام باللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى في تشطيب الواجهات، وهو "RAL 1013" بدرجاته، موضحة أنه علي المهندس المشرف التأكد من ذلك قبل إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وأكدت مدينة طوخ في بيان لها، أنه لن يتم اعتماد الشهادة وإصدار خطابات توصيل المرافق من الإدارة المختصة بالمدينة، إلا بعد التأكد من تنفيذ اللون المحدد لإقليم القاهرة الكبرى، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مدينة طوخ، أن القرار يتضمن المباني المقامة بمدينة طوخ، ولا يسري علي القرى، وذلك تنفيذا للمشروع القومي لتحسين الصورة البصربة وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعماري للمدن المصرية، والصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.