إزالة 18 حالة تعديات على أملاك الدولة بحي الجناين في السويس

شن حي الجناين بالسويس، حملة لتنفيذ قرارات الإزالة لـ18 حالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 2622 مترا مربعا بمنطقة الأحداث وعزبة فريد بحي الجناين.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، استكمال حملة إزالة التعديات والإشغالات بجميع أحياء المحافظة، مؤكدا متابعته يوميا للحملات التي تتم لإزالة التعديات.

شارك في الحملة كل من اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن وعالية فريد رئيس حي الجناين، والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس.

كما شارك عدد من ضباط وقوات من مديرية الأمن وقسم شرطة الجناين ومديري إدارة الإشغالات والمرافق والشؤون القانونية والمتابعة بالحي.