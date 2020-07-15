طبيب أطفال: "كوازاكي" مرض خطير.. لكنه لا ينتشر في دول الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد الخشاب، أستاذ طب الأطفال والعناية المركزة بجامعة القاهرة، إن مرض "كاوازاكي" يتواجد منذ فترة حول العالم، ويعاني مرضاه من التهابات في الأوردة والشرايين ذات المقاس المتوسط، وهي التي تؤثر على كمية كبرى من أعضاء الجسد خاصة القلب: "دي من الحجات اللي لازم نخلي بالنا منها خصوصًا الأطفال أقل من 5 سنوات".

وأضاف "الخشاب" خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الدراسات الحديثة بخصوص ذلك المرض أثبتت إصابة الذكور بشكل أكبر من الإناث بذلك المرض الخطير، موضحًا أن ذلك المرض يعاني منه أطفال دول مثل اليابان والصين بشكل أكبر من باقي الدول الأخرى، وخصوصًا دول الشرق الأوسط.

وقال إن بعض الأبحاث أوضحت أن ذلك المرض له علاقة بجينات الأطفال، وآخرين تحدثوا عن أن ذلك المرض له علاقة بفيروسات تأثر بها الطفل من أسبوعين لأربع أسابيع قبل ظهور أعراض المرض عليه، مشيرًا إلى أن هناك تشابه بين ذلك المرض وفيروس كورونا، وكلاهما يؤثران في الجهاز المناعي لهم، ولكن لم يجري التأكد من أن المرضان يعودا لسلالة فيروسية واحدة.