رمضان عن عرض "تيك توك" في "تايم سكوير" بأمريكا: شكرا على الفيديوهات

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على إنستجرام، فيديو من أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، التي حققت نجاحا كبيرا امتد إلى نيويورك، في أحد أشهر الميادين "ميدان تايم سكوير في نيويورك".

وعلق رمضان: "شكرا على كل الفيديوهات اللي وصلتني من نيويورك، وبعتذر جدا عن تأخير الكليب لمساء اليوم على قناتي الرسمية على يوتيوب إن شاء الله".

وكان محمد رمضان، شوّق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، مرتديا "تيشيرت" مزينا برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة في الله نجاح".

"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.