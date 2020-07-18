حقيقة إصدار ميني ألبوم لعمرو دياب في فصل الصيف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعشاق الفنان عمرو دياب، بوسترات تحمل صورته وبجانبها كلمة انتظروا، ما يشير إلى احتمالية طرح "الهضبة" ميني البوم خلال فصل الصيف.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من "دياب"، بأن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأن ما يجهزه عمرو لجمهوره هو عدد من الأغنيات السنجل التي من المقرر أن ترى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وخاصة وأنه لا يفكر في طرح ألبومه الغنائي الجديد هذا العام مطلقا، نظرا لأنه طرح ألبوم "سهران" في منتصف شهر فبراير الماضي.

من بين الأغنيات التي ينوى عمرو دياب طرحها أغنية بعنوان "محتاج لحبيب"، من كلمات خالد حلمي وألحان محمد بسيط وتوزيع نديم الشاعري، وتقول كلماتها: "محتاج لحبيب يبقى مقاسك.. سترك وغطاك قدام ناسك.. قلبه متفصل على كيفك.. مش حد يدوس على إحساسك".

كان سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، أكد على أنَّ علاقته الحالية بالفنان عمرو دياب "جيدة للغاية"، وذلك بعد تصالحهما وتنازلهما عن جميع القضايا التي كانت متبادلة بينهما طيلة السنوات الماضية.

وردًا على سؤال حول إمكانية تعاون "روتانا" وعمرو دياب، قال "الهندي" في تصريحات تلفزيونية: "عمرو دياب مختفي تلك الأيام، فهو موسوس، وخايف من كورونا، وقاعد من منزله".

يُذكر أنَّ عمرو دياب تعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات طيلة الفترة من 2004 الى 2015، وقدم 7 ألبومات غنائية، وتدهورت العلاقة عقب طرح ألبوم "شفت الأيام"، والتي اتهم وقتها سالم الهندي "دياب" بتسريب ألبوماته، وفسخ تعاقده مع الشركة.