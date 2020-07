فيديو.. عودة حفلات أم كلثوم بـ "الهولوجرام" في دبي

View this post on Instagram

بمناسبة العيد في دبي, وتلبية لطلب الجماهير, حفل ام كلثوم بتقنية الهولوجرام يعود مجدداً الى دبي أوبرا مع أغنية اضافية مفاجأة بمناسبة العيد. @dsssocial #ام_كلثوم_في_دبي #فعاليات_ام_بي_سي #MYDSS