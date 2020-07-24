فيديو.. عودة حفلات أم كلثوم بـ "الهولوجرام" في دبي

بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا أعلنت أوبرا دبي بأنها ستستأنف إقامة حفلات أم كلثوم بتقنية الهولوجرام من جديد خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال حسابها الخاص على "إنستجرام" أعلنت شركة "mbc" أنه سيتم إقامة الحفلات بدءا من 6 إلى 8 أغسطس المقبلة معلنة بأنه قد تقرر إضافة أغنية جديدة داخل برنامج الحفل.

يذكر أنه في مارس الماضي أطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة الثقافة بين إيديك، وبدأ بث المبادرة عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا المصرية، ويتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق بأداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.